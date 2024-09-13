Kanuni'nin gönlünü çalan güzel: Hürrem Sultan

Hürrem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadınlarından biri olarak tarihe geçen ve Kanuni Sultan Süleyman’ın en gözde eşi olan Hürrem Sultan, Osmanlı haremi tarihinde kölelikten yasal eşliğe yükselen ilk kadındır.

Onunla birlikte, Osmanlı hanedanı kadınlarının politik nüfuzu ciddi bir şekilde hissedilmeye başlamış ve bu süreç, "Kadınlar Saltanatı" adıyla bilinen bir dönemin kapılarını aralamıştır. Hürrem Sultan’ın yaşamı, kökeni ve sarayda elde ettiği güç, tarihçilerin üzerinde uzun yıllar boyunca tartıştığı önemli bir mesele olmuştur.

ESİR ALINDI

Tarihçiler arasında Hürrem Sultan'ın kökeni konusunda çeşitli görüşler öne sürülmektedir. Genel olarak kabul gören teoriye göre, Hürrem Sultan Rus asıllı bir papazın kızıydı ve Ukrayna steplerinde esir alınarak Osmanlı sarayına getirildi.

Ancak bazı tarihçiler, özellikle İtalyan ve Fransız tarihçileri, onun aslında İtalyan veya Fransız kökenli olabileceğini ileri sürmektedir. Bu farklı bakış açıları, Hürrem Sultan’ın geçmişi hakkındaki belirsizliğin hala tam olarak çözülemediğini göstermektedir. Osmanlı arşivlerinde Hürrem Sultan’ın çocukluk dönemine dair doğrudan bilgi bulunmaması, bu tartışmaların uzun süre devam etmesine sebep olmuştur.

GELENEĞİ TAMAMEN YIKTI

Hürrem Sultan’ın Osmanlı sarayındaki yükselişi, gelenekleri derinden sarsan bir olaydır. Bir cariye olarak saraya getirilen Hürrem, zekası ve cazibesi ile Sultan Süleyman’ın dikkatini çekmeyi başarmış ve zamanla onun en güvenilir sırdaşı ve hayat arkadaşı olmuştur. Osmanlı sarayında cariyeler genellikle Sultan’dan çocuk sahibi olduktan sonra bir çeşit ‘emeklilik’ statüsüne geçerlerdi.

Fakat Hürrem Sultan, bu geleneği tamamen yıkan bir figür olarak ortaya çıktı. Sultan Süleyman’ın onunla resmi olarak evlenmesi, Osmanlı tarihinde bir ilki teşkil eder. Daha önce hiçbir padişah, bir cariyeyle evlenmemiş, ona yasal eş statüsü vermemişti.

Bu sıra dışı evlilik, hem sarayda hem de devlet yönetiminde büyük yankı uyandırdı. Tarihçi Halil İnalcık, Hürrem Sultan’ın Sultan Süleyman üzerindeki etkisinin sadece duygusal olmadığını, aynı zamanda politik bir boyuta da sahip olduğunu belirtir.

SARAY'DAKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Hürrem Sultan, diplomatik yetenekleri sayesinde Süleyman’ın birçok önemli kararında etkin rol oynamış ve onun güvenini kazanarak saray içindeki dengeleri değiştirmiştir. Ayrıca Hürrem Sultan’ın, oğlu Şehzade Mehmet’in tahta geçmesi için sarayda büyük bir mücadele verdiği ve bu uğurda saraydaki bazı etkili isimleri saf dışı bıraktığı da bilinen bir gerçektir.

Bazı tarihçiler, Hürrem Sultan’ın bu güçlü pozisyonunu eleştirirken, bazıları ise onun zekasını ve diplomatik becerilerini övmektedir. Osmanlı tarihçisi Leslie Peirce, Hürrem’in Sultan Süleyman ile olan ilişkisini “stratejik bir evlilik” olarak tanımlar ve Hürrem’in bu evlilik sayesinde sarayda sadece bir eş değil, aynı zamanda etkin bir politik figür haline geldiğini belirtir. Diğer yandan, bazı tarihçiler Hürrem Sultan’ın saraydaki entrikalarda oynadığı rolü eleştirerek, onun güce olan tutkusunu vurgular.

DEVLET İŞLERİNDE ETKİLİYDİ

Hürrem Sultan, Osmanlı sarayında sadece bir sultan eşi değil, aynı zamanda devlet işlerinde de etkili bir figür olarak tarihe geçti. Sultan Süleyman ile olan evliliği ve sarayda elde ettiği nüfuz, Osmanlı haremi içindeki kadınların gücünü ve etkisini artıran bir dönemi başlatmıştı.

Onun hayatı, saraydaki geleneklerin nasıl değişebileceğini ve bir kadının sarayda ne kadar güçlü olabileceğini gösteren en önemli örneklerden biri olarak Osmanlı tarihindeki yerini almıştır.