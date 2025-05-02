Kanyon’da nefesler tutuldu! Ordu’da kayıp ikilinin izleri aranıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Ordu Ulubey’de Küpkaya Kanyonu yakınlarında otomobili bulunan Süleyman Erdoğan ile 25 yaşındaki Gizem Sinanoğlu için arama çalışmaları başlatıldı.

Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi'nde oturan Süleyman Erdoğan ile yanındaki arkadaşı Gizem Sinanoğlu'ndan 30 Nisan'da itibaren haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Aramalarda Süleyman Erdoğan'a ait 52 AY 465 plakalı otomobil, gece saatlerinde ilçenin Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu. Çalışmalar burada yoğunlaştırılırken, bölgede köpek ve dron desteli arama yapıldı. Otomobil incelemeye alınırken, ekiplerin suda ve çevresindeki çalışmaları sürüyor.

Kanyon’da nefesler tutuldu! Ordu’da kayıp ikilinin izleri aranıyor

Kanyon’da nefesler tutuldu! Ordu’da kayıp ikilinin izleri aranıyor

Kanyon’da nefesler tutuldu! Ordu’da kayıp ikilinin izleri aranıyor

Kanyon’da nefesler tutuldu! Ordu’da kayıp ikilinin izleri aranıyor

Kanyon’da nefesler tutuldu! Ordu’da kayıp ikilinin izleri aranıyor

Kanyon’da nefesler tutuldu! Ordu’da kayıp ikilinin izleri aranıyor

Kanyon’da nefesler tutuldu! Ordu’da kayıp ikilinin izleri aranıyor

Kanyon’da nefesler tutuldu! Ordu’da kayıp ikilinin izleri aranıyor

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