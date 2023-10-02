Kapadokya'da eksikliği hissedildi. Sıcak hava balonları havalanmadı

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya’da turistlerin rağbet gösterdiği etkinliklerin başında yer alan sıcak hava balon turu, yağmur nedeniyle iki gündür yapılamıyor.

Kapadokya'da eksikliği hissedildi. Sıcak hava balonları havalanmadı

İHA'nın haberine göre, Nevşehir’in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan turistlerle birlikte peş peşe yükselerek peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine imkan sağlayan sıcak hava balon turları, iki gündür olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir için sağanak yağış uyarısı yapılmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi.

Kapadokya’da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Kapadokya Üniversitesi Slot Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava şartlarında gerçekleştirilebiliyor.

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