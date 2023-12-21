Kapalı ortam hastalık saçıyor. Uzmanı uyarılarını açıkladı

Mardin'de kışın gelmesiyle birlikte grip hastalığına yakalananların sayısında geçen yıla göre artış olduğu bildirildi.

Grip, solunum yolu enfeksiyonuna neden olan bir virüstür ve kapalı ortamlarda daha kolay yayıldığı biliniyor.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Gökdemir, grip salgınının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Prof. Dr. Gökdemir, bu sene hastaneye başvuran grip hastalarının sayısının daha fazla olduğunu söyledi.

Bunun nedenlerinden birinin, kışın erken başlaması ve soğuk ve yağışlı havanın etkisi olduğunu belirtti.

Ayrıca, Covid-19'un farklı varyantlarının da grip hastalığını tetikleyebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Gökdemir, grip hastalığının en çok yaşlıları ve küçük çocukları etkilediğini, özellikle de kronik hastalığı olanların daha ağır seyrettiğini ve ölüme yol açabildiğini vurguladı.

Virüsün kendisinin değil, var olan hastalıkların ölümcül olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Gökdemir, grip hastalığından korunmak ve tedavi etmek için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

-Cerrahi maske takmak ve sık sık değiştirmek

-Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmak veya havalandırmak

-Ev ziyaretlerinde temastan kaçınmak

-Elleri sık sık yıkamak veya dezenfektan kullanmak

-Grip aşısı yaptırmak

-Vitamin içeren besinler tüketmek

-Bol sıvı almak ve yatak istirahati yapmak

-Ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanmak

-Aspirin kullanmamak

-Şikayetleri devam eden veya ağırlaşan hastaların doktora başvurmak

Prof. Dr. Gökdemir, grip hastalığının ciddiye alınması ve tedavi edilmesi gerektiğini, aksi takdirde zatürre, beyin iltihabı, kalp zarı iltihabı gibi komplikasyonlara neden olabileceğini sözlerine ekledi.