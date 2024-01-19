Kapanan şirket sayısı ortaya çıktı. TOBB acı gerçeği açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2023 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Aralık 2023 yılında kurulan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 16,7 düşüş yaşayarak 12 bin 519 olarak gerçekleşti.

Kapanan şirket sayısı ise yine bu dönemde yüzde 30,3 yükselişle 5 bin 952'ye çıktı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 8,3 düşüşle 140 bin 229'dan 128 bin 528'e geriledi. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,7 yükselerek 23 bin 170'ten 25 bin 883'e çıktı.