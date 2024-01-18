Kapari ülsere çare mi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Kubilay Kağan Dursun
Kapari ülsere çare mi
Hazmı kolaylaştırıcı ve aynı zamanda ateş düşürücü bir bitki olan Kapari, bakın daha nelere iyi geliyor?...

Kapari, çeşitli sağlık yararlarıyla bilinen bir bitkidir ve özellikle mide rahatsızlıkları ile ülsere karşı faydalı olduğu söylenmektedir. Hazmı kolaylaştırıcı ve ateş düşürücü özellikleriyle tanınan kapari, aynı zamanda kalp yetmezliği, romatizmal ve ortopedik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Böbrek taşlarının düşürülmesine ve safra kesesi sancılarının dindirilmesine yardımcı olduğu belirtilmektedir.

Kaparinin çiçekleri, meyveleri ve yaprakları ilaç yapımında kullanılırken, ciğer ve dalak hastalıklarına iyi geldiği ve vücuda kuvvet verdiği, cinsel gücü artırdığı ve ağrı kesici özelliklere sahip olduğu ifade edilmektedir.

Ancak, kapari tüketimi konusunda dikkatli olunmalı ve fazla tüketimden kaçınılmalıdır. Herhangi bir sağlık durumu için kapari kullanımı düşünülüyorsa, bir sağlık profesyoneline danışmak önemli...

İlgili Haberler
Zeytinyağlı Kudret narı nelere iyi gelir
Rüyada ülser görmek ne demek? Rüyada ülser görmek neye işaret?
Rüyada ülser görmek ne demek? Rüyada ülser görmek neye işaret?
Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısını ne geçirir?
Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısını ne geçirir?
Mide bulantısı nedir? Mide bulantısı neden olur?
Mide bulantısı nedir? Mide bulantısı neden olur?
Son Haberler
Mersin tribün lideri Hataysporlulara 'Allah size depremi bilerek verdi' dedi. Gökhan Zan ateş püskürdü Gündem
Mersin tribün lideri Hataysporlulara 'Allah size depremi bilerek verdi' dedi. Gökhan Zan ateş püskürdü
İşte doğal ağrı kesici ateşi düşürücü ot Şifalı Bitkiler
İşte doğal ağrı kesici ateşi düşürücü ot
İnci Taneleri, sürpriz yapar mı? Yazarlar
İnci Taneleri, sürpriz yapar mı?
Yolumuz, yüce Atatürk’ün Dr. Küçük’ün ve Denktaş’ın yoludur Yazarlar
Yolumuz, yüce Atatürk’ün Dr. Küçük’ün ve Denktaş’ın yoludur
Ahmet Ercan büyük depremin nereyi vuracağını açıkladı. Herkes İstanbul'u beklerken başka bir yeri işaret etti Gündem
Ahmet Ercan büyük depremin nereyi vuracağını açıkladı. Herkes İstanbul'u beklerken başka bir yeri işaret etti
Şifa deposu ot romatizma ağrılarını hafifletiyor Şifalı Bitkiler
Şifa deposu ot romatizma ağrılarını hafifletiyor
Ekvador'da canlı yayın baskınını soruşturan savcı öldürüldü Dünya
Ekvador'da canlı yayın baskınını soruşturan savcı öldürüldü