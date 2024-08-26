Kapasite kullanım oranı düştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Kapasite kullanım oranı düştü

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta geçen aya oranla 0,5 puan azalışla yüzde 75,4 seviyesinde açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) tarafından yapılan açıklama kapsamında, imalat sanayisinde faaliyette olan bin 763 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak aktarıldı.

Anket sonuçları kapsamında, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta geçen aya kıyasla 0,5 azalarak yüzde 75,4 olarak gerçekleşti

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya oranla 0,2 puan düşerek yüzde 75,7'ye indi.

İlgili Haberler
Reel kesim güven endeksi düştü
Reel kesim güven endeksi düştü
Güvende endeksinde artış
Güvende endeksinde artış
Yemekli tren vagonları kiralanacak
Yemekli tren vagonları kiralanacak
Öne Çıkanlar
Mourinho'nun Ali Koç'u şaşkınlığa boğan sözlerini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Mourinho'nun Ali Koç'u şaşkınlığa boğan sözlerini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Son Haberler
Tinder’dan tanıştığı adam sonu oldu! 29 yaşındaki öğretmen mezarda çıplak bulundu Gündem
Tinder’dan tanıştığı adam sonu oldu! 29 yaşındaki öğretmen mezarda çıplak bulundu
Diyabet tsunamisi bu kez Avrupa'yı vurdu Sağlık
Diyabet tsunamisi bu kez Avrupa'yı vurdu
Tatilciler felaketi yaşadı. Yer Antalya Gündem
Tatilciler felaketi yaşadı. Yer Antalya
Bursaspor Kocaelispor'un elinden yıldızı şartlı kaptı Spor
Bursaspor Kocaelispor'un elinden yıldızı şartlı kaptı
'Bu insanlar nereden ve nasıl devlete vergi verecekler' TESK Başkanı'ndan haklı isyan Ekonomi
'Bu insanlar nereden ve nasıl devlete vergi verecekler' TESK Başkanı'ndan haklı isyan
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu! 10 gözaltı Yerel Haberler
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu! 10 gözaltı
Al Ahli Napoli'nin kalbini istedi Spor
Al Ahli Napoli'nin kalbini istedi