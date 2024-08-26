Kapasite kullanım oranı düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) tarafından yapılan açıklama kapsamında, imalat sanayisinde faaliyette olan bin 763 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak aktarıldı.

Anket sonuçları kapsamında, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta geçen aya kıyasla 0,5 azalarak yüzde 75,4 olarak gerçekleşti

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya oranla 0,2 puan düşerek yüzde 75,7'ye indi.