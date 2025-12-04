AKP Grubu’nun TBMM Başkanlığı’na sunduğu Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin en önemli noktalarından biri, mahkeme kararı beklenmeden internet içeriklerinin kaldırılabilmesine imkan tanıyan düzenleme. Düzenleme kabul edilirse, mahkemeye yapılan başvurularda ayrıntılı inceleme yapılmadan içerik hakkında hızlıca karar verilebilecek. Düzenleme, Türkiye’de günlük erişimi 10 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarını da kapsıyor. Yüzde 50’ye kadar çıkarılabilen bant genişliği daraltma oranı, yüzde 90’a kadar yükseltilebilecek.

Komisyon Üyesi CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, hükümetin bu düzenlemeyle hedeflediği değişiklikleri 'otoriterleşme yasaları' olarak değerlendirdi. Alp, teklifin kabul edilmesi durumunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tanınan bu 'ayrıcalık' ile idari gücün gereksiz ve ölçüsüz biçimde genişleyeceğini ifade etti. Kurumun çevrimiçi içeriğin bir idari organ tarafından fiilen izlenip müdahale edilen bir yapıya dönüşeceğini vurgulayan CHP'li Alp'in açıklaması şöyle:

"Özellikle internet kullanıcılarının dijital ayak izlerini takip ederek cezalandırma amacı güden ve bizim 'trol yasası' olarak nitelendirdiğimiz düzenlemeler yeni 'otoriterleşme yasaları' olarak karşımıza çıktı. Kanun bu şekilde yasalaşırsa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na tanınan aşırı yetkiler, idari gücün gereksiz ve ölçüsüz biçimde genişlemesine yol açacak ve kurumun çevrimiçi içeriğin bir idari organ tarafından fiilen izlenip müdahale edilen bir yapıya dönüşmesine yol açacaktır. İnfaz yasasında siyasi mahkumların kapsam dışı bırakılması niyeti ise devam ediyor. Bu yöndeki Anayasaya aykırılık iddialarımız iktidar kanadı oyları ile toplantının başında reddedildi. Muhalefetin itirazları devam ediyor."

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği kent genelinde eylem, gösteri ve basın açıklaması yasağı getirirken, internet erişimi de kısıtlanmıştı. Duruma sosyal medyada "Bant daraltma, kriz anlarında gerçeğin yayılmasını önlemek için kullanılan bir sansür yöntemi" yorumlarıyla tepki yağmıştı.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun yapıldığı 19 Mart sabahı başlayan bant daraltması ile ilgili kararı BTK'dan talep etmiş, ancak bilgi edinme hakkı başvurusu reddedilmişti. Konuyu yargıya taşıyan ve davayı kazandığını duyuran Yaman Akdeniz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek "Adalet Bakanlığı'nın henüz Anayasa Mahkemesi'nin Yaman Akdeniz (3) kararının gereğini yerine getirip, talep ettiğim bilgileri vermediğini hatırlatmak isterim. Aması maması yok! Yargı kararlarını uygulamak zorundasınız" uyarısı yapmıştı.

BANT GENİŞLİĞİ DARATLMA NE ANLAMA GELİYOR?

Bant genişliği daraltma, bir ağ düğümünde veya bilgisayar ve cep telefonu gibi bir ağ aygıtında gelen (alınan) veya giden (gönderilen) verilerin iletişim hızının (saniye başına bayt veya kilobayt) sınırlandırılması anlamına geliyor.