Kapış kapış satılıyor. Sadece Türkiye’de yetişeni istiyorlar

Antalya’da sebze ve meyve komisyonculuğu yapan Tahsin Yılmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son dönemde fiyatı artan avokado Rusya pazarında büyük rağbet görüyor. Rusya pazarında Türk avokadosu resmen yok satıyor.

Tahsin Yılmaz, Moskova'ya gönderilmek üzere hazırladığı bir tır dolusu 18 ton avokadoyu Rusya'ya gönderdi. Talebe yetişemediğini söyleyen Yılmaz, Türk avokadosunun Moskova'da tercih edilen bir meyve olduğunu açıkladı.

"RUSYA'DA BİR NUMARA"

Yılmaz, "Bu mevsimde hazırlanması çok zor olan sipariş aldık, başaramayacağız diye çok korktuk. Gazipaşa’da bize tüm üreticilerimiz bize destek oldu. Avokadonun şuan fuerte ve bebek olmak üzere iki çeşidi var. Rusya en çok fuerte cinsini tercih ediyor. Tat ve yağ bakımından çok üstün, başka ülkelerden gelenler bizimki kadar tatlı değil. O nedenle Türkiye’den giden avokado Moskova’da büyük talep görüyor. Şubat ayında bir tır dolusu avokado yapıp Rusya’ya göndermek gerçekten bir başarı hikayesidir. Ürünü bu mevsimde bulmak çok zor. Biz bunu başardığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

"KİLOSU 100 TL"

Avokadonun en çok Gazipaşa ve Alanya ilçesinde üretildiğinin altını çizen Yılmaz, “Fiyatlar bir ay öncesi arasında şuan yüzde 50 bir yükseliş var. Üretici memnun. Bebek cinsi avokado Türkiye’de ucuz, Rusya’da çok pahalı. Bebek cinsi avokado olgunlaştığı damak tadı çok güzeldir. Herkes tercih eder, yiyen başka tercih etmez. Bebek avokadonun kilosu 100 TL, fuertenin de tanesi 30 TL, kilogram olarak 100 TL fiyatı var. Türkiye’de şuan avokadonun ortalama fiyatları 100 TL civarında” dedi.

Yılmaz "Moskova’da bizim avokadomuz bir numara, halk en çok Türk ürününü tercih ediyor. Şuan ürün yetiştiremiyoruz, mal yok” diye konuştu.