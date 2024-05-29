Kapısından dışarı çıktığında göğsünden vuruldu

Saldırı sonucu B.Y.'nin göğsü ve kolu ciddi şekilde zarar gördü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbarın ardından, olay yerine derhal polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, ilk müdahale sonrasında Hani Devlet Hastanesi'ne, oradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Sağlık durumu hakkında henüz net bilgi verilmeyen B.Y. için doktorlar yoğun çaba sarf ediyor. Bu arada, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatarak, saldırının fail veya faillerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın detayları ve gelişmeler, resmi makamlar tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.