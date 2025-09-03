Kapıyı açtı diye öldüresiye darp edildi: Yeni görüntüler yayımlandı

Rusya'nın Çelyabinsk kentinde, çağrılan bir çilingir işini yaptığı sırada saldırganların hedefi oldu. Çilingir, Oksana Solodova isimli bir kadının çağrısı üzerine daireye geldi. Meslek etiği gereği, kadından dairenin mülkiyetini gösterir belgeleri talep eden Markin, kadının dairenin yarı hissesinin sahibi olduğunu gösteren belgeleri inceledikten sonra kapıyı açmak için çalışmalara başladı.

Markin'in kapıyı açmasının hemen ardından, olay yerine daha önceden orada bulunmayan bir erkek geldi. Saldırgan hiçbir açıklama yapmadan Markin'in üzerine yürüyerek çilingire saldırdı. Çilingir, aldığı darbeler sonucunda bilincini kaybederek yere yığıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu saldırganın Alexander Borisenko isimli bir Rus vatandaşı olduğu anlaşıldı. Polis Borisenko'nun, çilingiri çağıran müşteri Oksana Solodova'nın öz kardeşi ve dairenin diğer yarı hissesinin yasal sahibi olduğunu açıkladı. Olay, kardeşler arasında uzun süredir devam eden mülkiyet ve miras kavgasının bir uzantısı olarak kayıtlara geçti. Borisenko verdiği ifadede kız kardeşinin çağırdığı ustaya, anlaşmazlık yaşadığı daireye girmeye izinsiz girmeye çalıştığı için saldırdığını belirtti.

DARBIN ETKİLERİ SÜRÜYOR

Yaşadığı saldırının ardından acilen hastaneye kaldırılan bahtsız çilingir Yevgeny Markin'in aldığı darbelerden sebep hafıza kaybı ve görme problemleri yaşadığı bildirildi. Hastaneden yapılan açıklamada çilingirin saldırıdan günler sonra bile konuşma ve odaklanmada güçlük çektiği aktarıldı. Markin, yaşadıklarını, "Kafamın arkasına çok sert bir darbe aldım, sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum" sözleriyle anlattı.

Rus basınında yer alan haberler, aile içi anlaşmazlıkların üçüncü şahıslara yansımasının çarpıcı bir örneği olarak gösteriliyor. Olayla ilgili yasal sürecin devam ettiği öğrenildi.