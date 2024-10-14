Kaplumbağa kaçakçısı yakalandı

Kanada sınır devriyesi memurlarının federal mahkemeye sunduğu yeminli ifadeye göre, 41 yaşındaki Wan Yee Ng adlı şahıs Canaan'daki bir Airbnb'de, Wallace Gölü'nde bir spor çantasıyla şişme bir kanoya binmek üzereyken tutuklandı.

Mahkeme tutanaklarına göre Kanada Kraliyet Atlı Polisi, aralarında kadının kocası olduğuna inanılan bir adamın da bulunduğu iki kişinin şişme bir su aracını gölün Kanada tarafından ABD'ye doğru kürek çekmeye başladığını bildirdi.

Yeminli ifadede, ajanların ağır spor çantasını aradıkları ve çoraplara ayrı ayrı sarılmış 29 canlı doğu kutu kaplumbağası buldukları belirtiliyor. Yeminli ifadede, doğu kutu kaplumbağalarının Çin karaborsasında her biri 1.000 dolara satıldığı biliniyor.