Kaplumbağa kaçakçısı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kaplumbağa kaçakçısı yakalandı

Çinli bir kadın, koruma altındaki bir tür olan 29 doğu kutu kaplumbağasını Vermont gölü üzerinden kanoyla Kanada'ya kaçırmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Kanada sınır devriyesi memurlarının federal mahkemeye sunduğu yeminli ifadeye göre, 41 yaşındaki Wan Yee Ng adlı şahıs Canaan'daki bir Airbnb'de, Wallace Gölü'nde bir spor çantasıyla şişme bir kanoya binmek üzereyken tutuklandı.

Mahkeme tutanaklarına göre Kanada Kraliyet Atlı Polisi, aralarında kadının kocası olduğuna inanılan bir adamın da bulunduğu iki kişinin şişme bir su aracını gölün Kanada tarafından ABD'ye doğru kürek çekmeye başladığını bildirdi.

Yeminli ifadede, ajanların ağır spor çantasını aradıkları ve çoraplara ayrı ayrı sarılmış 29 canlı doğu kutu kaplumbağası buldukları belirtiliyor. Yeminli ifadede, doğu kutu kaplumbağalarının Çin karaborsasında her biri 1.000 dolara satıldığı biliniyor.

large.jpg

Son Haberler
Türkiye İzlanda maçı oynanacak. UEFA kararını verdi
Türkiye İzlanda maçı oynanacak. UEFA kararını verdi
Ankaralı Turgut isyan etti: : Çocuklarım tehditle yardım paralarını istiyor
Ankaralı Turgut isyan etti: : Çocuklarım tehditle yardım paralarını istiyor
Cumhur İttifakı’nda Numan Kurtulmuş depremi: Pimi çekti, bombayı bıraktı, istifa etsin
Cumhur İttifakı’nda Numan Kurtulmuş depremi: Pimi çekti, bombayı bıraktı, istifa etsin
Avustralya ve Japonya Dünya Kupası vizesi için çarpışacak
Avustralya ve Japonya Dünya Kupası vizesi için çarpışacak
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona erecek
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona erecek