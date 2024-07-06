Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek

Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Doğanın en sevimli ve sert canlılarından olan kaplumbağalar hakkında sizleri çok şaşırtacak 20 bilgiyi bir araya getirdik. Hadi başlayalım!

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 1

Kaplumbağalar genellikle 50 ila 100 yıl arasında yaşarlar, bazı türler daha da uzun ömürlü olabilir.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 2

Oldukça yavaş hareket ederler, genellikle saatte birkaç metre hızla ilerlerler.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 3

Kaplumbağalar genellikle otçuldur, ancak bazı türler böcekler ve küçük omurgasızlar da yer.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 4

Kabukları, iç organlarını koruyan ve aynı zamanda su kaybını azaltan sert bir zırhtan oluşur.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 5

Kaplumbağaların kabuğu, kaburgaları ve omurgaları ile birleşmiş durumdadır, bu yüzden kabuklarından ayrılamazlar.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 6

Kaplumbağalar akciğerleri ile solunum yapar.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 7

Kaplumbağalar soğukkanlı hayvanlardır ve vücut ısıları çevrelerine bağlı olarak değişir.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 8

Kaplumbağaların alt tarafındaki kabuğa "plastron" adı verilir.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 9

Kara kaplumbağaları genellikle geceleri veya aşırı sıcak günlerde aktif olmazlar ve uyurlar.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 10

Tehdit altında hissettiklerinde, kara kaplumbağaları başlarını ve ayaklarını kabuklarının içine çekerek savunma pozisyonu alırlar.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 11

Sindirim sistemleri yavaş çalışır. Bu da onların yiyeceklerini etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 12

Kara kaplumbağaları, farklı iklimlere ve habitatlara uyum sağlama yetenekleri sayesinde dünyanın birçok yerinde yaşayabilirler.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 13

Kara kaplumbağalarının büyümesi yavaştır ve olgunluğa ulaşmaları birkaç yıl alabilir.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 14

Dişi kara kaplumbağaları, yumurtalarını genellikle yumuşak toprağa veya kumlu alanlara gömer.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 15

Kara kaplumbağaları, 200 milyon yıldan fazla süredir varlıklarını sürdüren antik hayvanlardır.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 16

Kara kaplumbağaları, kabuklarını temizlemek için toprak veya kumla ovunurlar.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 17

Bazı kara kaplumbağaları, soğuk havalarda kış uykusuna yatarlar ve metabolizmalarını yavaşlatırlar.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 18

Kara kaplumbağaları yemek yerken hızlı davranır ve mümkün olduğunca çabuk yemeklerini tüketirler.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 19

Kara kaplumbağaları genellikle sessiz hayvanlardır, nadiren ses çıkarırlar.

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Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek 20

Kaplumbağaların iyi bir koku alma duyusu vardır ve yiyeceklerini bu sayede bulurlar.

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