Kaplumbağalar hakkında 20 gerçek

Kaplumbağalar genellikle 50 ila 100 yıl arasında yaşarlar, bazı türler daha da uzun ömürlü olabilir.
Oldukça yavaş hareket ederler, genellikle saatte birkaç metre hızla ilerlerler.
Kaplumbağalar genellikle otçuldur, ancak bazı türler böcekler ve küçük omurgasızlar da yer.
Kabukları, iç organlarını koruyan ve aynı zamanda su kaybını azaltan sert bir zırhtan oluşur.
Kaplumbağaların kabuğu, kaburgaları ve omurgaları ile birleşmiş durumdadır, bu yüzden kabuklarından ayrılamazlar.
Kaplumbağalar akciğerleri ile solunum yapar.
Kaplumbağalar soğukkanlı hayvanlardır ve vücut ısıları çevrelerine bağlı olarak değişir.
Kaplumbağaların alt tarafındaki kabuğa "plastron" adı verilir.
Kara kaplumbağaları genellikle geceleri veya aşırı sıcak günlerde aktif olmazlar ve uyurlar.
Tehdit altında hissettiklerinde, kara kaplumbağaları başlarını ve ayaklarını kabuklarının içine çekerek savunma pozisyonu alırlar.
Sindirim sistemleri yavaş çalışır. Bu da onların yiyeceklerini etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar.
Kara kaplumbağaları, farklı iklimlere ve habitatlara uyum sağlama yetenekleri sayesinde dünyanın birçok yerinde yaşayabilirler.
Kara kaplumbağalarının büyümesi yavaştır ve olgunluğa ulaşmaları birkaç yıl alabilir.
Dişi kara kaplumbağaları, yumurtalarını genellikle yumuşak toprağa veya kumlu alanlara gömer.
Kara kaplumbağaları, 200 milyon yıldan fazla süredir varlıklarını sürdüren antik hayvanlardır.
Kara kaplumbağaları, kabuklarını temizlemek için toprak veya kumla ovunurlar.
Bazı kara kaplumbağaları, soğuk havalarda kış uykusuna yatarlar ve metabolizmalarını yavaşlatırlar.
Kara kaplumbağaları yemek yerken hızlı davranır ve mümkün olduğunca çabuk yemeklerini tüketirler.
Kara kaplumbağaları genellikle sessiz hayvanlardır, nadiren ses çıkarırlar.
Kaplumbağaların iyi bir koku alma duyusu vardır ve yiyeceklerini bu sayede bulurlar.