Kaptan pilot uçakta doğum yaptırdı. Bir de mutluluk pozu verdi

Kaynak: AirportHaber
Kaptan pilot uçakta doğum yaptırdı. Bir de mutluluk pozu verdi
Uçuş sırasında hamile kadının doğum sancıları tuttu. Kadının imdadına kaptan pilot koştu. Kaptan pilot doğuma yardım etti.

Binlerce metre yükseklikte doğum sancısı tutan kadının yardımına kaptan pilot koştu. Uçuş sırasında kaptan pilot bir bebeğin doğumuna yardım etti.

Havadaki doğum, VietJet'in TaipeiTaoyuan-Bangkok Suvarnabhumi seferini yapan yolcu uçağında yaşandı. Hamile bir yolcunun sancıları artınca kabin ekibi kadının kadının imdadına koştu. Kadın lavaboya götürüldü. Durumun, bildirilimesi üzerine uçağın kokpitini yardımcı pilota devreden kaptan pilot doğuma kardımcı oldu.
Doğuma yardım eden pilot, bebekle mutluluk pozu verdi.Uçağın inmesiyle bebeğin ve annenin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu vurgulandı. Kaptan pilot uçak Bankok'a indikten sonra bebekle fotoğraf çektirdi.kaptan-pilot33344.jpg

Son Haberler
Hırsızlık yapan 4 şahıs yakalandı Yerel Haberler
Hırsızlık yapan 4 şahıs yakalandı
Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı: 5 kişi yaralandı Gündem
Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Bu dövmeyi yaptırmak caiz. Diyanet fetva verdi Gündem
Bu dövmeyi yaptırmak caiz. Diyanet fetva verdi
Karaelmas Turizm Ekspresi gün sayıyor Gündem
Karaelmas Turizm Ekspresi gün sayıyor
Ceyda Düvenci’den canlı yayında ortalığı karıştıran sözler. Tepki yağıyor Magazin
Ceyda Düvenci’den canlı yayında ortalığı karıştıran sözler. Tepki yağıyor
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski İstanbul'a geldi Gündem
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski İstanbul'a geldi
AKP'nin kalesinde pideye dev zam Ekonomi
AKP'nin kalesinde pideye dev zam