Kaptan pilot uçakta doğum yaptırdı. Bir de mutluluk pozu verdi

Binlerce metre yükseklikte doğum sancısı tutan kadının yardımına kaptan pilot koştu. Uçuş sırasında kaptan pilot bir bebeğin doğumuna yardım etti.



Havadaki doğum, VietJet'in TaipeiTaoyuan-Bangkok Suvarnabhumi seferini yapan yolcu uçağında yaşandı. Hamile bir yolcunun sancıları artınca kabin ekibi kadının kadının imdadına koştu. Kadın lavaboya götürüldü. Durumun, bildirilimesi üzerine uçağın kokpitini yardımcı pilota devreden kaptan pilot doğuma kardımcı oldu.

Doğuma yardım eden pilot, bebekle mutluluk pozu verdi.Uçağın inmesiyle bebeğin ve annenin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu vurgulandı. Kaptan pilot uçak Bankok'a indikten sonra bebekle fotoğraf çektirdi.