Kapuska nasıl yapılır? Kapuska tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Kapuska nasıl yapılır? Kapuska tarifi için malzemeler neler?
Lahanadan yapılan kapuska yemeği Türk mutfağının geleneksel lezzetlerindendir. Kapuska yemeğini zeytinyağlı yapabileceğiniz gibi kıymalı veya kıymasız da yapabilirsiniz. Peki, kapuska nasıl yapılır? Kapuska tarifi için malzemeler neler?

Beyaz lahana, soğan, domates salçası ve pirinci bir araya getiren kapuska tarifi, aynı zamanda sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için de ideal bir tercih. Geleneksel lezzetlere modern bir dokunuş katmak isteyenler için ideal olan kapuska, pratik hazırlanışıyla da öne çıkıyor. Peki, kapuska nasıl yapılır? Kapuska tarifi için malzemeler neler?

KAPUSKA TARİFİ

Kapuska, Türk mutfağına ait geleneksel bir lahana yemeğidir. İşte lezzetli bir kapuska tarifi:

Malzemeler:

- 1 orta boy beyaz lahana

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 adet büyük boy soğan

- 2 adet yeşil biber

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 2 su bardağı sıcak su veya et suyu

- Tuz, karabiber

- 2 su bardağı pirinç

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KAPUSKA NASIL YAPILIR?

Lahanayı ince şeritler halinde doğrayın veya rendeleyin.

Bir tencerede sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. İsteğe bağlı olarak yeşil biberleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Domates salçasını ekleyip kavurmaya devam edin.

Doğranmış lahanayı tencereye ilave edin. Lahanalar suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirin. Sıcak su veya et suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırın.

Pirinci yıkayıp tencereye ekleyin. Karıştırın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Üzerine tereyağı ekleyerek servis edebilirsiniz. Kapuskayı sıcak olarak servis yapın.

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