Kapüşonlu hırsız fıstık çuvalını sırtladığı gibi kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kapüşonlu hırsız fıstık çuvalını sırtladığı gibi kaçtı

Siirt’te kuruyemiş dükkanından fıstık çuvalı çalındı! Kapüşonlu hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Helvacılar Çarşısı'nda meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, bir süre dolaşıp etrafı kontrol ettikten sonra, Mehmet Reşit Esen'e ait kuruyemiş dükkanının önündeki muşambayla örtülü tezgahın altındaki fıstık çuvalını alarak uzaklaştı.

Sabah saatlerinde dükkanını açmaya gelen Esen, çuvalı yerinde göremeyince güvenlik kameralarından hırsızlığı fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin fıstık çuvalını tezgahın altından çıkarmaya çalışırken yere düşürdüğü fıstıkların bir kısmını ayağıyla gizlemeye çalıştığı görüldü. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kapüşonlu hırsız fıstık çuvalını sırtladığı gibi kaçtı

Kapüşonlu hırsız fıstık çuvalını sırtladığı gibi kaçtı

Kapüşonlu hırsız fıstık çuvalını sırtladığı gibi kaçtı

Kapüşonlu hırsız fıstık çuvalını sırtladığı gibi kaçtı

Kapüşonlu hırsız fıstık çuvalını sırtladığı gibi kaçtı

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