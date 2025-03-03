Kar altındaki Bitlis havadan görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kar altındaki Bitlis havadan görüntülendi

Bitlis'in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü projeyle gün yüzüne çıkarılan tarihi dokusu, kar yağışıyla güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü "Dere Üstü Islah Projesi" kapsamında, şehir merkezindeki yıkım çalışmalarına 29 Eylül 2019'da başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında "Hanedan Otel" olarak bilinen, içinde 1 otel ve 39 iş yeriyle bazı resmi kurumların olduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zamanda Bitlis Deresi üzerinde ile çevresinde bulunan 700 iş yeri ve binanın yıkımı da yapılınca binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi, 16'ncı yüzyılda yapılan Paşa Hamamı, tarihi camiler, tescilli evler ve 10 tarihi köprü gün yüzüne çıktı. Bitlis'in tarihi dokusu, yağan kar örtüsüyle birleşince güzel görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin en çok kar alan kentlerinden olan ve artık tarihi dokusuyla da dikkat çeken Bitlis'in karlı hali, havadan görüntülendi. Beyaz örtü altında kalan tarihi yapılar, sunduğu güzel manzara ile fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti.

Kar altındaki Bitlis havadan görüntülendi

Kar altındaki Bitlis havadan görüntülendi

Kar altındaki Bitlis havadan görüntülendi

Kar altındaki Bitlis havadan görüntülendi

Kar altındaki Bitlis havadan görüntülendi

Kar altındaki Bitlis havadan görüntülendi

Kar altındaki Bitlis havadan görüntülendi

Kar altındaki Bitlis havadan görüntülendi

Kar altındaki Bitlis havadan görüntülendi

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