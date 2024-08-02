Kâr düştü fatura çalışana çıkıyor. Binlerce kişi işsiz kalacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kâr düştü fatura çalışana çıkıyor. Binlerce kişi işsiz kalacak

Dünya teknoloji devleri bilançolarını açıkladı. Çip üreticisi Intel beklenenden daha kötü sonuçlarla karşılaşınca, işten çıkarma silahını çekti. Kârı düşen Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Intel Corporation binlerce kişiyi işten çıkaracak

Dünya devi şirketler birer birer Nisan Haziran bilançolarını açıkladı. Amazon ve Apple gelirlerini artırırken, Teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinder biri olan Intel Corporation geliri düşünce stratejisini değiştirdi.

Küresel işçi gücünden yüzde 15'lik bir çalışan kıyımına gidileceğini açıkladı. Bu rakamda şirketin 20 bin kişi işten çıkaracağı anlamına geliyor.

BİLANÇO AÇIKLANDI İŞÇİ ÇIKARMA KARARI DUYURULDU

Bilanço rakamlarına göre İntel'in geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaldı. Böylece gelir 12,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Piyasa beklentisi, şirketin gelirinin 12,94 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Şirket geçen yılın ikinci çeyreğindeki net kârı 1,5 milyar dolardı. Intel'den yapılan açıklamada, şirketin aynı dönemde 1,6 milyar dolar zarar ettiği belirtildi.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Intel'in hisse başı zararı 38 cent oldu. Intel, geçen yıl hisse başına 35 sent kâr açıklamıştı.

Zararla birlikte şirket yönetiminin ilk kararı işçi çıkartma oldu. Şirketin dünya genelinde 20 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

CEO ZARARIN NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Intel CEO'su Pat Gelsinger analistlerle yaptığı konferans görüşmesinde zararın nedenlerini duyurdu. Gelsinger'e göre yapay zeka iş yüklerini kaldırabilen Core Ultra PC çiplerini daha hızlı üretme kararının zarara katkıda bulundu.

Al PC kategorisindeki yatırımların kısa vadede marjları baskılayacağının sinyalini verdiklerini belirten Pat Gelsinger, Yapay zekalı bilgisayarlar bugün pazarın yüzde10'undan azını oluşturduğun 2026'da ise bu rakamın yüzde 50'sine ulaşacağını ifade etti.

Intel, veri merkezi ve yapay zeka biriminin 3,05 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklarken, 3,14 milyar dolarlık beklentinin altında kaldığı ifade edildi.

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