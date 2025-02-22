Kar kalınlığı şimdiden 30 santimetreyi aştı! AKOM'dan yeni hafta açıklaması geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Kar kalınlığı şimdiden 30 santimetreyi aştı! AKOM'dan yeni hafta açıklaması geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kentin bazı kesimlerinde kar kalınlığının 30-40 santimetreyi bulduğunu bildirdi.

AKOM yaptığı son açıklamada Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının süreceği belirterek İstanbulluları uyardı.

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AKOM'dan yapılan açıklamada, 19 Şubat'tan bu yana etkisini artıran ve İstanbul'u esir alan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yeni hafta başına kadar sürmesinin beklendiği duyuruldu.

İstanbul'da yağışın ardından kar kalınlığının güney bölgelerde 10, merkezde 10-20, kuzey kesimlerde ise 30-40 santimetreye ulaştığı bilgisi verildi.

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Açıklamada, D-100 kara yolunun güneyinde 10, D-100 ile TEM Otoyolu arasında 10-20, kuzey yolunda ise 20-40 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldüğü belirtildi.

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26 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

Hava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında, 26 Şubat ile 10 Mart arasında ise mevsim normallerinde seyretmesinin beklendiği söylenildi.

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Açıklamada, son yağışlarla İstanbul'un baraj doluluk oranının da önemli bir artışla yüzde 70.79 seviyesine yükseldiği kaydedildi.

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