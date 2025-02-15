Kar kalınlığı tam 2 metre! Yollar zorlu mesaiyle açılıyor

Kaynak: AA
Kar kalınlığı tam 2 metre! Yollar zorlu mesaiyle açılıyor

Tunceli'de ekipler, kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de ekipler, kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle kar kalınlığı bazı yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştı.

Yoğun kar ve tipinin etkisiyle şehir merkezi ile Ovacık, Çemişgezek, Nazımiye, Mazgirt ve Pülümür ilçelerindeki 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinelerinin desteğiyle karla kaplı yolları açabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Zorlu arazi koşullarında çalışan ekipler, kar kütlelerini temizleyerek köylülerin şehre ulaşmasını sağlıyor.

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