Kar kütlesi can alıyordu

Kaynak: İHA

Artvin'in Şavşat ilçesinde çatıdan düşen kar kütlelerini görüntülemek isteyen bir kişi az kalsın karların altında kalıyordu. Bir kaç adımla kar kütlesinin altında kurutulan adam o anları kayıt altına aldı.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden Köyü'nde bu kış yoğun kar yağışı etkili oldu. Ancak hava sıcaklığının aniden yükselmesiyle birlikte çatılarda biriken karlar kütleler halinde düşmeye başladı.

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Karçhal Mahallesi'nde bulunan köy evlerinin üzerinde biriken karlar eriyerek çatıda bulunan saçlarında kayganlaşmasıyla düşmeye başladı.

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Bu anları cep telefonuyla kaydetmek isteyen köy sakinlerinden Ogün Uzun, az kalsın çatıdan düşen karların altında kalıyordu.

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Uzun, son anda hızlı refleksi sayesinde kendini geri çekerek ölümden döndü. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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