Kar maskeli soyguncu tanıdık çıktı

Kaynak: İHA
Kar maskeli soyguncu tanıdık çıktı
Samsun'da dönercide çalışan şahıs, yüzüne kar maskesi takıp patronuna götürülen 15 bin lirayı mesai arkadaşına bıçak çekerek gasp etti.

Gasp olayı Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ağbali Caddesi'nde önceki akşam meydana geldi. Bir dönerci dükkanında motosikletli kurye olarak çalışan O.E., yüzüne kar maskesi takarak aynı işyerinde çalışan meslektaşı 48 yaşındaki E.K.'yi takip etmeye başladı. O.E., 15 bin lirayı bıçak çekerek gasp etti.

E.K. feryat edip çevreden yardım istemesi üzerine bekçileri fark eden O.E. motosiklet ile kaçarken elindeki parayı yere atıp kayıplara karıştı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu maskeli soyguncunun O.E. olduğunu tespit etti.

O.E. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu kaçtığı Ordu'nun Fatsa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. O.E. parayı almadığını iddia etti.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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