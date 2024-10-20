Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Sinop’un Türkeli ilçesindeki yaylarda yoğun kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan yollar açılarak, bölgede mahsur kalan tüm vatandaşların güvenli bir şekilde köylerine inmeleri sağlandı.

Sinop'un Türkeli ilçesindeki yaylalarda yoğun kar dolayısıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çatakgüney köyüne ait bin 700 rakımlı Araplar ve Göletler yaylalarında yaylacılık yapan vatandaşlar, 19 Ekim 2024 Cumartesi gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yolları kapanarak mahsur kaldılar. İhbarın alınmasının ardından İlçe Özel İdare ekipleri, ivedilikle harekete geçerek sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kardan kapanan yolları açma çalışmalarına başladılar.

Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yoğun kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan yollar hızla açılarak, bölgede mahsur kalan tüm vatandaşların güvenli bir şekilde köylerine inmeleri sağlandı.

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