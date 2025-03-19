Kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksaklıklara yol açtı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan Kocayayla Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu bölgede, kar yağışının yanı sıra buzlanma nedeniyle de ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri, yolun trafiğe kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan bir minibüs devrilerek yan yattı. Araç çekiciyle kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı.

Kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

Kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

Kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

Kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

Kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

Kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

Kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

Kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

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