Kar ve tipi yolda mahsur kaldılar! Kurtulmak için saatlerce beklediler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kar ve tipi yolda mahsur kaldılar! Kurtulmak için saatlerce beklediler

Muşta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Tipinin etkili olduğu Hasköy-Mutki kara yolunda ulaşım durdu. Yılda araçlarında mahsur kalan 30 araçtaki 80 kişi kurtarıldı.

Kentte etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Tipinin etkili olduğu Hasköy-Mutki kara yolunda ulaşım durdu. Kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde kar nedeniyle 30 araçtaki yaklaşık 80 kişi mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla bölgeye Karayolları 113'üncü Bölge Şefliği ekipleri sevk edildi. Rotatif ve iş makineleri, bölgede kar temizliği yapıp mahsur kalan araçları kurtardı. Kara saplanan bazı araçları da bölge halkı iterek ilerletti. Ekiplerin, karı temizlemesi sonrası sürücüler, araçlarıyla yola devam edebildi.

Kar ve tipi yolda mahsur kaldılar! Ekipler harekete geçti

Kar ve tipi yolda mahsur kaldılar! Ekipler harekete geçti

Kar ve tipi yolda mahsur kaldılar! Ekipler harekete geçti

Kar ve tipi yolda mahsur kaldılar! Ekipler harekete geçti

Kar ve tipi yolda mahsur kaldılar! Ekipler harekete geçti

Kar ve tipi yolda mahsur kaldılar! Ekipler harekete geçti

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