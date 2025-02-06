Kar ve tipide mahsur kaldılar! Saatlerce kurtarılmayı beklediler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kar ve tipide mahsur kaldılar! Saatlerce kurtarılmayı beklediler

Van'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Tipi ve dondan dolayı mahsur kalan öğrenci ve vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Van’ın Çaldıran, Gürpınar ve Çatak ilçesinde tipiden dolayı mahsur kalan öğrenciler ile vatandaşlar kurtarıldı.

Çaldıran'ın Beydoğan Mahallesi'nde taşımalı olarak eğitim gören öğrencileri taşıyan iki servis aracı, Yücelen Mahallesi Çilli mezrası yolunda yoğun tipi ve kar nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Çaldıran Şantiye Şefliği ekipleri, kısa sürede servis araçlarının mahsur kaldığı noktaya ulaştı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma ile öğrenciler kurtarılarak evlerine ulaştırıldı.

Yapılan özverili çalışmalardan dolayı Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine teşekkür eden öğrenci ve servis şoförleri, 3 saatlik çalışma ile kurtarıldıklarını ifade ettiler.

Gece saatlerinde Gürpınar ilçesi Doluçıkın Mahallesi yolunda mahsur kalan bir otomobil ile Çatak ilçesi Sırmalı Mahallesi yolunda mahsur kalan bir kamyonet de ekiplerin yoğun çalışması ile kurtarıldı.

Kar ve tipide mahsur kaldılar! 3 saatlik çalışma ile kurtarıldılar

Kar ve tipide mahsur kaldılar! 3 saatlik çalışma ile kurtarıldılar

Kar ve tipide mahsur kaldılar! 3 saatlik çalışma ile kurtarıldılar

Kar ve tipide mahsur kaldılar! 3 saatlik çalışma ile kurtarıldılar

Kar ve tipide mahsur kaldılar! 3 saatlik çalışma ile kurtarıldılar

Kar ve tipide mahsur kaldılar! 3 saatlik çalışma ile kurtarıldılar

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