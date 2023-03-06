﻿Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı

(İHA)- Akseki’nin Yarpuz Mahallesi ile Alacabel Bakımevi arasında saat 22.00 sıralarında başlayan kar yağışı Karayolları Alacabel ekiplerini harekete geçirdi.

Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

YOLU TRAFİĞE AÇIK TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.