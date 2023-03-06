6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 00:27
Takip Et

Kar yağışı başladı

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı
+
Aa
-

(İHA)- Akseki’nin Yarpuz Mahallesi ile Alacabel Bakımevi arasında saat 22.00 sıralarında başlayan kar yağışı Karayolları Alacabel ekiplerini harekete geçirdi.

Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

YOLU TRAFİĞE AÇIK TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
1
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
4
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
5
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
6
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Trabzonspor'a kötü haber
7
﻿Trabzonspor'a kötü haber
﻿Trabzonspor'a kötü haber
﻿Bursapor'dan Amedspor açıklaması: Bu şehir bizim Bu sevda bizim
﻿Bursapor'dan Amedspor açıklaması: Bu şehir bizim Bu sevda bizim
﻿Bursapor'dan Amedspor açıklaması: Bu şehir bizim Bu sevda bizim
﻿Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı
﻿Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı
﻿Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı
﻿Keely Hodgkinson'tan şampiyonluk pozu
﻿Keely Hodgkinson'tan şampiyonluk pozu
﻿Keely Hodgkinson'tan şampiyonluk pozu
﻿Ara transfer dönemi sona erdi
﻿Ara transfer dönemi sona erdi
﻿Ara transfer dönemi sona erdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.