Kar yerini dondurucu soğuğa bıraktı: Çatılarda sarkıtlar oluştu

Kaynak: İHA
Kar yerini dondurucu soğuğa bıraktı: Çatılarda sarkıtlar oluştu

Bolu'da etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Çatılarda buz sarkıtları meydana geldi.

Bolu'da geçtiğimiz hafta 5 gün boyunca aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından kentte dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı.

SICAKLIK 20 DERECEYE DÜŞTÜ

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 20 derecelere kadar düştüğü kentte bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Buz sarkıtları ise kimi binalarda vatandaşlar tarafından kimi binalarda ise itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak kırılıyor. Soğuk havanın etkisinin hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

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