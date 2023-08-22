Kara bulutlar gökyüzünü kapladı. İçin için yanıyor

Manisa’nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren Süreko isimli katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde yangın çıktı. Yangına Kula ve Salihli’den itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kara bulutlar gökyüzünü kapladı. İçin için yanıyor

İHA'nın haberine göre, yangın, saat 10.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Süreko isimli katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde meydana geldi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevleri gören personeller ve mahalleli vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Kula itfaiye ekiplerinin yanı sıra Salihli’den takviyeye gelen itfaiye ve orman ekipleri de yangına müdahale etti. Katı atık işlerinin toplandığı bölümde çıkan yangını ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangın sebebiyle Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın dolayısıyla gökyüzünü kara bulutlar kaplarken, ilgili birimler yangın için seferber edildi.

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