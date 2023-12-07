Kara Halile otunun az bilinen yararları

Latince adı, Terminalia chebula. Kalın, siyah ve çatlak kabuğu var. 30 m yüksekliğe ve 1 m gövde çapına kadar irileşen tropikal, yaprak döken bir ağaç. Tohumları ise elips şeklinde.

Kara Halile şifalı bir bitki olarak biliniyor. Sindirim sistemi sorunlarına, yaralara, diş eti iltihabına, astıma, öksürüğe çare olarak kullanır. Müshil, mide, balgam söktürücü, hemostatik ve toniktir. Daha ileri, antifungal ve antibakteriyel özellikler sergiler. Tohumları yenilebiliyor.



Genel olarak Kara atıştırmalık olarak tüketilmekte. Badem veya fıstığa benzeyen bir tada sahip. Tohumdan yenilebilir bir yağ elde edilir. Ekşi meyveler salatalarda yenir, salamurada muhafaza edilir veya kızartılır. Faydaları ise şöyle:

Göz sağlığı için destekleyici

Bakteri ve virüs gibi oluşumlarının önüne geçiyor

Kalp çarpıntılarını sakinleştiriyor

Yüksek ateş sorunlarını gideriyor

Öksürüğe iyi geliyor



Ağız ve diş sağlığını koruyor

Sindirim sistemini düzene sokuyor

Mideyi rahatlatıyor

Yaraların kolayca iyileşmesine katkı sağlar



Ağrı kesici özelliği var

Diyabet hastalarında kan şekerini düşürmeye yardımcı oluyor

Kara Halileyi uzun süreli kullanımının güvenliği ise henüz bilinmemekte. Özellikle şeker hastalarının doktora danışması gerekiyor