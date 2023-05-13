Kara Harp Okulu'na Osmanlıca tabela. Kanunu hiçe saydılar

Kara Harp Okulu’nun dekanlık binasının girişine hafta başı asılan “Mekteb-i Harbiye-i Şahane” yazılı Osmanlıca tabela tepkiler üzerine kaldırıldı.

Kara Harp Okulu'na Osmanlıca tabela. Kanunu hiçe saydılar

Patronlar Dünyası'ndan Semih Demirhan'ın özel haberine göre, hafta başında, Kara Harp Okulu’nun dekanlık binasının girişine gelenler değişikle karşılaştı.

Binanın girişinde Osmanlıca bir tabela asılıydı. Sonradan öğrenildi ki, tabelada “Mekteb-i Harbiye-i Şahane” yazıyordu. Bu durum okuldaki askeri personel tarafından tepkiyle karşılandı.

ESKİ ASKERİ HAKİM DİLEKÇE YAZDI

Tepki çeken Osmanlıca tabela, askeri çevrelerde kısa süre içinde gündem oldu. Eski askeri hakim avukat Abdullah Kaya, Milli Savunma Bakanlığı'na dilekçe yazarak Kara Harp Okulu dekanlık binasındaki tabelanın kaldırılmasını talep etti.

Abdullah Kaya, dilekçede söz konusu durumun 1928 yılında yürürlüğe giren Harf İnkılabı’na aykırı olduğu belirterek “Türkiye Cumhuriyetinde ve tüm kamu dairelerinde Latin harfleri ile Türkçe alfabenin kullanılması gereklidir” ifadelerini kullandı.

"GEREĞİNİN YAPILMASI ZORUNLULUKTUR"

Dilekçenin devamında, Latin alfabesi ile yazılmış bir tanıtım levhasının kullanılması gerektiği vurgulayan avukat Abdullah Kaya, “Kara Harp Okulu Dekanlık binası girişine asılmış, yeşil zemin üzerine sarı yaldızla ve Arapça harflerle yazılmış olan tabelanın Harf İnkılabına aykırı olması nedeniyle kaldırılması ve gereğinin yapılması zorunluluktur" dedi.

BİNANIN GİRİŞİNDEN KALDIRILDI

Abdullah Kaya’nın dilekçesinin ardından tepkilere neden olan Osmanlıca harflerle yazılmış olan levha dekanlık binasının girişinden kaldırıldı.

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