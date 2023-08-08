Kara Orman dizisinin adı değişti. Burcu Kıratlı'nın partneri belli oldu

‘Kara Orman’ dizisinin adı ‘Yıldızlar Bana Uzak’ olarak değişti. Burcu Kıratlı'nın başrolü paylaşacağı oyuncu da belli oldu.

Kara Orman dizisinin adı değişti. Burcu Kıratlı'nın partneri belli oldu

Burcu Kıratlı geçen sezon O3 Medya‘nın FOX için çekilmesi planlanan “Kara Orman” dizisi için el sıkışmış ancak dizi ertelenmişti. Hikâyesi yenilenen dizinin adı değişti. Projenin yeni ismi “Yıldızlar Bana Uzak” oldu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin erkek başrol oyuncusu da belli oldu. Yakışıklı oyuncu Furkan Andıç, Burcu Kıratlı’yla partner oldu.

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Öte yandan dizinin yapımcılığını O3 Medya ile Ortaks Yapım beraber üstlenecek. Kazara işlenen bir cinayetin ardından yaşananların anlatıldığı, aşk, adalet ve vicdanın sorgulandığı “Yıldızlar Bana Uzak” dizisinin senaryosunu Ercan Uğur kaleme alıyor.

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