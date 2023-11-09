Kara para iddiası üzerine Tuzlaspor'a soruşturma başlatıldı

Murat Ağırel, "Tuzlaspor hakkında soruşturma başlatıldı" diyerek savcılığın harekete geçtiğini duyurdu. Savcılık, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan hakkında kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlattı.

Kara para iddiası üzerine Tuzlaspor'a soruşturma başlatıldı

'50 bin liraya sattığı maç biletleri', 'maçlara ilişkin kaçak bahisler' ve 'şüpheli 174 futbolcu transferi' ile gündeme gelen Tuzlaspor ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"SAVCILIĞA VERDİM"

Gazeteci Murat Ağırel’in, "Salı günü HalkTV'de ‘Kayda Geçsin’ programında Tuzlaspor ile ilgili anlattıklarım hakkında savcılık bilgi almak için çağırdı.

Bildiklerimi ve elimdeki belgeleri kaynağımı açıklamadan savcılığa verdim.

Böylelikle Tuzlaspor’a da soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kamuoyunun takdirine...” ifadelerini kullandı.

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SORUŞTURMA BAŞLTILDI

DHA'nın verdiği habere göre, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

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