Kara paranın yüzde 70’i yasa dışı bahisten elde ediliyor

Kripto varlıklar eğitim ve danışmanlık platformu Lexcio kurucu ortağı Avukat Abide Gülel, Türkiye’de kripto parayla kara para aklayıp henüz yakalanmayanlara kötü bir haber verdi. Sputnik Radyo’da Serhat Ayan’la Yapay Zeka programına katılan Av. Abide Gülel, önemli açıklamalarda bulundu. Gülel, “Türkiye’de kara paranın yüzde 70’i yasadışı bahisten elde ediliyor. Uyuşturucu değil, başka bir suçtan elde edilen gelir değil yasadışı bahis! Çok büyük bir oran. Ve bahisçilerin büyük çoğunluğu kripto para birimlerinden Tether’ı kullanıyor. Çünkü dolara endeksli” diye konuştu.

MASAK BLOCKCHAIN’DE HERŞEYİ GÖREBİLİYOR

Gülel, “MASAK uzmanları bizim bir eğitimimizde şöyle demişti: “Keşke herkes kara parayı böyle aklasa!” Çünkü MASAK her şeyi takip edebilyor, görebiliyor ‘blockchain’de. Yapılmakta olan düzenlemelerle de bazı açıklar kapanacak ve bu kişilere nefes aldırmayacaklar. Şu andaki İçişleri Bakanı’nı da bu anlamda çok başarılı buluyorum” dedi.

HAKKINIZDA DOSYA AÇILABİLİR

Gülel, “Bugüne kadar yapan yaptı ama hepsi takip edildi. Bugüne kadar yakalanmayanların bu işlemlerden dolayı haklarında sonradan bir dosya açılmayacağı ve veya hali hazırda gizli dosyalarla soruşturulmadıkları anlamına gelmiyor. Bir hukukçu olarak söylüyorum; bugün yapılanlar da dahil takip ediliyor, soruşturma dosyaları arkadan geliyor. En son MASAK raporunun savcılığa ulaşması ile hesaplara tedbir geldiğinde öğreniyorsunuz ve bu uzun bir süreç. Birçok insan ‘yapıyoruz yakalanmıyoruz’ diye devam ediyor ama işin aslı öyle değil, kanun da çıktığında daha net görülecektir.

Özetle daha önce açıkladığım gibi blockchain izlenebilir bir sistem. İki sene önce Bitcoin takip edilebiliyor diye açıklamam olmuştu” diye konuştu.

KANUNUN GEÇ ÇIKMASI DAHA İYİ

Gülel, şunları anlattı: “Kanunun geç çıkması suçu daha iyi kapsamasını sağlıyor. Kripto parayla ilgili kapsayıcı bir yasal düzenleme dünyada yok. Türkiye’de de yok. Bunun sebebi, ülkeler kripto para ile ilgili bütün açıkları görmek için bekliyor. Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği yasası MiCA onaylandı, devamında diğer ülke devletleri Türkiye de dahil düzenlemelerini tamamlayacaklardır.”