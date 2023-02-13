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Her derde deva kara turp kanserli hücrelerle asker gibi böyle savaşıyor

Kara turp olarak da bilinen siyah turp içerdiği bileşen ve maddeleri sayesinde kanserli hücrelere karşı oldukça etkili bir antioksidan olduğunun altı çizildi. Uzmanlar bu konuda salataların ya da yemeklerin içinde tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 10:09
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Kara turp kanserli hücrelerle savaşıyor

Her derde deva kara turp kanserli hücrelerle asker gibi böyle savaşıyor
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İnsanların hem hasta olmamak hem de hasta olunca dertlerine çare için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Doğal besinler olan Kara turp olarak da bilinen siyah turpu ise kanserle savaşı ve faydaları dikkat çekti.

Kara turpla ilgili tüm detaylar…

KARA TURP NEDİR?

Brassicaceae familyasının bir kök sebzesidir ve bir kış turpu çeşididir. Aynı zamanda Siyah İspanyol turpu veya Erfurter turpu olarak da adlandırılır.
Yenilebilir kökün sert siyah bir kabuğu ve beyaz eti vardır. Yuvarlak ve uzun çeşitleri vardır. Diğer turplar gibi, karaturp da bitkinin öncelikle haşere savunması olarak kullandığı çeşitli kimyasal bileşikler nedeniyle keskin bir tada sahiptir. Bu fitokimyasalların bazıları yüksek konsantrasyonlarda üretilir.

KARA TURPUN FAYDALARI

-Kanserli hücrelerle asker gibi savaşır

Kara turp olarak da bilinen siyah turp içerdiği bileşen ve maddeleri sayesinde kanserli hücrelere karşı oldukça etkili bir antioksidandır. Uzmanlar bu konuda salataların ya da yemeklerin içinde tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

- Geçmek bilmeyen öksürüğü söker atar

-Diş eti hastalıklarını iyileştirir

-Uyku sorunu yaşayanları mışıl mışıl uyutur

-Hazımsızlığa karşı 5 şise soda gücündedir

-Boğaz ağrılarına, şişen bademciklere karşı sihirli gücü vardır

-Kansızlıktan şikayet edenlere yardımcı olur

-Nefes darlığını ortadan kaldırır

-Alerjik hastalıklara da iyi gelir

-Yüksek tansiyonu bir anda düşürür

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