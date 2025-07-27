Kara yolları için açıklama geldi: Sürücüler buralarda dikkat etmeli (27 Temmuz 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerindeki Başpınar Viyadüğü'nün derz, mesnet ve üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak şev çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, orta ve sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerindeki Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'nda yürütülen bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Çumra-Karaman yönünde servis yolundan izin veriliyor.

Kara yolları için açıklama geldi! İşte araç sürücülerinin dikkat etmesi gereken yerler (25 Temmuz 2025)

Ankara-Kırıkkale yolunun 37-39. kilometrelerindeki demir yolu köprüsünün yaklaşım dolgusu nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerindeki menfez çalışması sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-46. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kütahya-Tavşanlı yolunun 66-67. kilometrelerindeki orta refüj bordür yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızıldağ-Altköy yolunun 2-7. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kırşehir-Hacıbektaş yolunun 10-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 45-46. kilometrelerindeki yol çalışması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.