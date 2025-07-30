Kara yollarında çalışmalar! İşte trafiğe kapalı alanlar (30 Temmuz 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

O-4 Otoyolu'nun Hendek Kavşağı 159-160. kilometrelerinde ayrım ve katılım kolları, gişe sahası ve otoyol platformunda üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple D-100 devlet yolundan otoyola giriş ve çıkışlar trafiğe kapatıldı.

Kara yolları ile ilgili önemli uyarılar! Sürücüler dikkat! İşte yapılan uyarılar (29 Temmuz 2025)

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-12. kilometrelerindeki şev çalışması dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde (Batı-İskenderun kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Çankırı-Eldivan-Şabanözü-Çubuk yolunun 25-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

İzmir-Menemen Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma sol ve orta şeritlerden izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.