Kara yollarında çalışmalar! İşte trafiğe kapalı alanlar (30 Temmuz 2025)

Kaynak: AA
Kara yollarında çalışmalar! İşte trafiğe kapalı alanlar (30 Temmuz 2025)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

O-4 Otoyolu'nun Hendek Kavşağı 159-160. kilometrelerinde ayrım ve katılım kolları, gişe sahası ve otoyol platformunda üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple D-100 devlet yolundan otoyola giriş ve çıkışlar trafiğe kapatıldı.

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Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-12. kilometrelerindeki şev çalışması dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde (Batı-İskenderun kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Çankırı-Eldivan-Şabanözü-Çubuk yolunun 25-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

İzmir-Menemen Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma sol ve orta şeritlerden izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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