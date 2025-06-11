'Karabağ Azerbaycan toprağıdır' Rusya düzeltme açıklaması yaptı

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'Karabağ Azerbaycan toprağıdır' Rusya düzeltme açıklaması yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus yetkili Medinski'nin Karabağ hakkındaki yorumlarına karşın Rusya'nın Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını net bir şekilde açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinski'nin Karabağ'daki durumun tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarına değinmesine rağmen, Rusya'nın bu bölgeyi Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını duyurdu.

Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinski'nin bölgenin tarihi ve kültürel geçmişiyle ilgili yorumlarına rağmen, Rusya'nın resmi duruşunun değişmediğini vurguladı.

Azerbaycan, daha önce Medinski'yi Karabağ'ı "tartışmalı bir toprak" olarak adlandırdığı için eleştirmişti. Ancak Zaharova, Medinski'nin sadece çatışmanın trajik yönlerine değindiğini ve sözlerinin yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

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