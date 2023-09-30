Karabağ’da ele geçirilen askeri araç ve topçu bataryalarının görüntülerini yayınlandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da ele geçirilen Ermeni silahlı gruplara askeri araç, topçu bataryaları ile ulaşım yolları üzerinde olan mevzilerin yıkım görüntülerini paylaştı.

KAYNAK: İHA
Karabağ’da ele geçirilen askeri araç ve topçu bataryalarının görüntülerini yayınlandı

Azerbaycan’ın Karabağ'da 19 Eylül'de başlattığı ve Ermeni silahlı grupların teslim olmasıyla 24 saat sonra sona eren terörle mücadele operasyonunun ardından bölgedeki temizlik sürüyor. Azerbaycan ordusu, operasyonun ardından Ermeni silahlı grupların terk ettiği mevzileri yıkarken, askeri araçlara ve silahlara el koymaya devam ediyor.

TERTER-AĞDERE YOLUNDA GÜVENLİK SAĞALANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hocavend'de Ermeni silahlı gruplara ait askeri araç ve topçu bataryaları ele geçirildiği, tamamına el konulduğu duyuruldu.

Ayrıca Ermeni silahlı grupların terk ettiği mevzilerin ve destek noktalarının yıkıldığı, bölgedeki ulaşım yollarının yeniden sağlandığı belirtildi. Yürütülen çalışma kapsamında Terter ve Ağdere kentlerini birbirine bağlayan yol üzerindeki mevzilerin yıkıldığı, araçların güvenli geçişlerinin sağlandığı aktarıldı.

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