Karabağ’da şehit olan polis ve askerlerin resimleri yayımlandı

Son 24 saatte Karabağ'da şehit olan polis ve askerlerin resimleri yayınlandı. Son 24 saatte 27 şehit olduğu açıklandı. Sosyal medya hesabından şehitleri gazeteci Gülsüm Khalilova paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Karabağ’da şehit olan polis ve askerlerin resimleri yayımlandı

Editör: Özlem KIRAL

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da terörle mücadele operasyonları sırasında 60'tan fazla muharebe mevzisinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

2 gün önce ise Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polisin şehit olduğu bildirilmişti. Geçiş anında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay yerine giden polis aracının da saat 04.30 sıralarında başka bir mayının üzerinden geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerce döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 polis memurunun şehit düştüğü ve terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KARABAĞ'DA 24 SAATTE ŞEHİT SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

Gazeteci Gülsüm Khalilova Karabağ'da son 24 saatte şehit olan toplan asker ve polis sayısının 27'ye ulaştığını açıkladı ve fotoğraflarını yayınladı.

Khalilova'nın paylaşımı şu şekilde:

isslk.png

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu Azerotoyol çalışanı 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin son gelişmeleri duyurdu:

"Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 20'ye kadar askeri araç, 40'a kadar topçu birliği, 30'a kadar havan, 2 uçaksavar füzesi birimi, 2 Martira radyo-elektronik savaş istasyonu ve diğer askeri teçhizat etkisiz hale getirildi."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "silahlı Ermeni kuvvetlerinin 60'tan fazla muharebe mevzisinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altına girdiği" belirtildi.

Ermenilere ait bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Azerbaycan ordusunun sivil yapıları hedef aldığı iddialarına ilişkin bilgilerin dezenformasyon olduğunu belirten Eyvazov, bununla uluslararası kamuoyunun yanıltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

"AZERBAYCAN ORDUSU YALNIZCA MEŞRU ASKERİ HEDEFLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun yalnızca meşru askeri hedefler etkisiz hale getirdiğinin altı çizildi:

"Birliklerimizin sadece meşru askeri hedefleri vurduğu, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınladığımız videolardan da açıkça görülmektedir.

Silahlı Ermeni kuvvetlerinin yerleşim bölgeleri içinde veya çevresinde askeri teçhizat konuşlandırmasına rağmen, yüksek güvenlik önlemleri sonucunda yalnızca uzun süreli ateş noktaları, askeri teçhizat ve askeri amaçlarla kullanılan askeri altyapının devre dışı bırakıldığını ve etkisiz hale getirildiğini bir kez daha belirtmek isteriz."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, silahlı Ermeni güçlerinin silahlarını bırakıp teslim olmaya çağrısı yapıldı:

"Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesinde bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri mensuplarını silahlarını bırakıp teslim olmaya çağırıyoruz. Ayrıca bölgedeki sivillere de onlara yakın durmamalarını ve herhangi bir yardımda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz.

"KARABAĞ'DAKİ YASA DIŞI BÖLÜCÜ KUKLA REJİM KENDİNİ FESHETMELİ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır." açıklamasını yaptı.

Hacıyev, "Karabağ’daki Ermeni asıllı sivillerin hakları ve güvenlikleri, Azerbaycan Anayasası ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sağlanacaktır." dedi.

AZERBAYCAN'DAN ŞARTLI "GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ" MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, "Yevlah’ta Karabağ’daki Ermenilerin temsilcileri ile görüşmeye hazır" olduklarını ancak terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının "beyaz bayrak çekmesi" gerektiğini bildirdi.

İlgili Haberler
Karabağ’da Rus Barış Gücü devriyesine saldırı. Ölü ve yaralılar var
Putin ve Paşinyan, Karabağ’daki durumu görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ‘Ordumuz gerekli adımları atarak düşmanı cezalandırmıştır’
Akşener’den Karabağ açıklaması ‘Her zaman olduğu gibi can Azerbaycan’ımızın yanındayız’
Ayşenur Arslan'ın yaptığı yorum Azerbaycanlı gazeteciyi kızdırdı
Öne Çıkanlar
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
Son Haberler
Balıkesir'de bir kilo uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Balıkesir'de bir kilo uyuşturucu ele geçirildi
Nazan Öncel ölümden kılpayı kurtuldu. Nerdeyse facia yaşanacaktı Magazin
Nazan Öncel ölümden kılpayı kurtuldu. Nerdeyse facia yaşanacaktı
Elon Musk'ın Türkiye'den talebini bakan gururla duyurdu Güncel
Elon Musk'ın Türkiye'den talebini bakan gururla duyurdu
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
İçişleri Bakanı'ndan zehir tacirlerine yönelik operasyon açıklaması Güncel
İçişleri Bakanı'ndan zehir tacirlerine yönelik operasyon açıklaması
Yanan araç patladı çığlık sesi yükseldi Güncel
Yanan araç patladı çığlık sesi yükseldi