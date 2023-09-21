Karabağ’da şehit olan polis ve askerlerin resimleri yayımlandı

Editör: Özlem KIRAL

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da terörle mücadele operasyonları sırasında 60'tan fazla muharebe mevzisinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

2 gün önce ise Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polisin şehit olduğu bildirilmişti. Geçiş anında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay yerine giden polis aracının da saat 04.30 sıralarında başka bir mayının üzerinden geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerce döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 polis memurunun şehit düştüğü ve terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KARABAĞ'DA 24 SAATTE ŞEHİT SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

Gazeteci Gülsüm Khalilova Karabağ'da son 24 saatte şehit olan toplan asker ve polis sayısının 27'ye ulaştığını açıkladı ve fotoğraflarını yayınladı.

Khalilova'nın paylaşımı şu şekilde:

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu Azerotoyol çalışanı 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin son gelişmeleri duyurdu:

"Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 20'ye kadar askeri araç, 40'a kadar topçu birliği, 30'a kadar havan, 2 uçaksavar füzesi birimi, 2 Martira radyo-elektronik savaş istasyonu ve diğer askeri teçhizat etkisiz hale getirildi."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "silahlı Ermeni kuvvetlerinin 60'tan fazla muharebe mevzisinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altına girdiği" belirtildi.

Ermenilere ait bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Azerbaycan ordusunun sivil yapıları hedef aldığı iddialarına ilişkin bilgilerin dezenformasyon olduğunu belirten Eyvazov, bununla uluslararası kamuoyunun yanıltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

"AZERBAYCAN ORDUSU YALNIZCA MEŞRU ASKERİ HEDEFLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun yalnızca meşru askeri hedefler etkisiz hale getirdiğinin altı çizildi:

"Birliklerimizin sadece meşru askeri hedefleri vurduğu, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınladığımız videolardan da açıkça görülmektedir.

Silahlı Ermeni kuvvetlerinin yerleşim bölgeleri içinde veya çevresinde askeri teçhizat konuşlandırmasına rağmen, yüksek güvenlik önlemleri sonucunda yalnızca uzun süreli ateş noktaları, askeri teçhizat ve askeri amaçlarla kullanılan askeri altyapının devre dışı bırakıldığını ve etkisiz hale getirildiğini bir kez daha belirtmek isteriz."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, silahlı Ermeni güçlerinin silahlarını bırakıp teslim olmaya çağrısı yapıldı:

"Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesinde bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri mensuplarını silahlarını bırakıp teslim olmaya çağırıyoruz. Ayrıca bölgedeki sivillere de onlara yakın durmamalarını ve herhangi bir yardımda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz.

"KARABAĞ'DAKİ YASA DIŞI BÖLÜCÜ KUKLA REJİM KENDİNİ FESHETMELİ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır." açıklamasını yaptı.

Hacıyev, "Karabağ’daki Ermeni asıllı sivillerin hakları ve güvenlikleri, Azerbaycan Anayasası ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sağlanacaktır." dedi.

AZERBAYCAN'DAN ŞARTLI "GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ" MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, "Yevlah’ta Karabağ’daki Ermenilerin temsilcileri ile görüşmeye hazır" olduklarını ancak terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının "beyaz bayrak çekmesi" gerektiğini bildirdi.