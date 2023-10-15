Karabağ'daki Hankendi'de Azerbaycan bayrağı göndere çekildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, terörle mücadele operasyonunun ardından Karabağ'da Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen bölgeleri ziyaret ederek, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

KAYNAK: İHA
Karabağ'daki Hankendi'de Azerbaycan bayrağı göndere çekildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 19 Eylül'de Karabağ’daki silahlı Ermeni güçlerine karşı gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonun ardından Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen bölgelere ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

aliyev4.jpg AZERBAYCAN BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ

Karabağ’daki yasadışı rejimin başkent olarak kullandığı Hankendi’yi ziyaret ederek Azerbaycan bayrağını göndere çeken Aliyev, ardından 1992’de 613 Azerbaycanlının katledildiği “Hocalı Katliamı”nın yaşandığı Hocalı kentini ziyaret ederek Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı.

Daha sonra Şuşa iline bağlı Malıbeyli köyü ile Hankendi'ye bağlı Kerkicahan kasabasını ziyaret eden Aliyev, Asgeran kasabasında da Azerbaycan bayrağını göndere çektikten sonra Asgeran Kalesi’ni ziyaret etti. Aliyev, Ağdere şehrinde bulunan Serseng Baraj Gölü'ne ziyaretinin ardından ise Ağdere'de Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

aliyev2.jpgAzerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül’de Karabağ'da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı grupları teslim olmuştu. Operasyonun ardından Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında diyalog süreci başlamıştı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi ise 28 Eylül'de kendini feshettiğini duyurmuştu.

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