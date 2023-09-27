Karabağ'daki sözde Ermeni rejimin eski devlet bakanı Vardanyan gözaltına alındı

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski "devlet bakanlarından" 55 yaşındaki Ermeni asıllı iş adamı Ruben Vardanyan'ın Laçın sınır kontrol noktasından Ermenistan’a geçmeye çalıştığı sırada gözaltına alındığı bildirildi. Helikopterle Bakü'ye getirilen Vardanyan'ın yargılanması için ilgili devlet kurumlarına teslim edildiği aktarıldı.

RUBEN VARDANYAN

Daha önce Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan Ruben Vardanyan, 1 Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunarak Karabağ'a gelmiş ve 4 Kasım 2022’de sözde Ermeni yönetiminde "devlet bakanı" olarak görev almıştı. Rusya vatandaşlığından çıkarılan Vardanyan, 23 Şubat 2023’te ise görevinden alınmıştı.

Vardanyan ayrıca, Rusya'nın en büyük yatırım bankalarından biri olan Troika Dialog'un kurucusu olarak biliniyor.