Karabağlar Yaylası kavun yarışması sonuçlandı: İşte dereceye giren isimler!

Yarışmaya katılan 48 kavun, jüri üyeleri tarafından renk, tat, koku, çeşit ve şekil gibi özelliklere göre titizlikle değerlendirildi. Zorlu geçen değerlendirme sürecinin ardından dereceye giren isimler belirlendi. Mehmet Dural'ın kavunu birincilik ipini göğüslerken, Tuna Gökçen ikinci, Mustafa Türkoğlu üçüncü, Halise Dural dördüncü ve Mevlüt Kızılkulak ise beşinci sırayı aldı. Yarışma sonunda dereceye giren üreticilere tarım malzemeleri ödül olarak verilirken, jüri üyelerine de teşekkür plaketleri sunuldu.

"KÖKLERİ OLMAYAN BİR MİLLET KAYBOLMAYA MAHKUMDUR"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, törende yaptığı konuşmada şenliğin 32.'sini düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Muğla topraklarının binlerce yıldır köklü bir medeniyete ve kültüre ev sahipliği yaptığını vurguladı. Karabağlar Yaylası'nın kendileri için özel bir yer olduğunu belirten Başkan Aras, "Bugün burada bir geleneği sürdürüyor olmak çok büyük bir gurur. Burada az önce yediğimiz tarhana çorbamızın da, az önce izlediğimiz zeybeğimizin de bir anlamı var. Karabağlar Yaylamız bizim için şehre yakın, yeşil, canlıların her türlüsüne ev sahipliği yapan ve korunması gereken doğa harikası bir yaylaya sahibiz. Bunun kıymetini bilelim. Mimarı yapılarımızı, hanlarımızı, meydanlarımızı koruyacağız ama asıl olan bunun içindeki kültür. Yeme içme alışkanlıklarımızı da, tarhanamızı da halk oyunumuzu da, gelin almamızı da, asker uğurlamamızı da koruyacağız. Çünkü kökleri olmayan bir millet kaybolmaya mahkumdur" dedi.

Başkan Köksal Aras, konuşmasında dünya genelindeki su ve gıda krizine de dikkat çekerek, "Yaylamızda da geçmiş yıllara göre su miktarının azaldığını görüyoruz. Bu krizden bizler de etkilenmeye başladık. Karabağlarımızı korumak için her birimiz sorumluyuz. Yayladaki kaçak yapılarla ilgili cezai işlemlerimizi yapıyoruz. Karabağlar Yaylası'nın bozulmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KARABAĞLAR YAYLASI'NI KAYBETMEYELİM" ÇAĞRISI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise çocukluğunun geçtiği Bodrum'daki zeytinliklerin ve mandalina bahçelerinin zamanla yok olduğunu hatırlatarak, "Lütfen burayı da kaybetmeyelim. Hep birlikte sahip çıkalım, koruyalım" çağrısında bulundu.

Etkinlikler kapsamında Narlı Kahvesi'nde Muğla Sanatseverler Derneği Resim Sergisi açılırken, Günay Karataş'ın "Muğla Keşkeği" programı ve sanatçı Hamdi Demirtaş'ın seslendirdiği Muğla Türküleri dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Ayrıca ASFAD halk oyunları ekibi de sunduğu gösteriyle büyük beğeni topladı.