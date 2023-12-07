Karabaş otunun çok az bilinen müthiş yararları

Karabaş otunun sağlığa birçok yararı bulunuyor. Peki, Karabaş otu nelere iyi gelir? İşte o sorunun yanıtı…

Hatice Özen KAYNAK: Haber Merkezi
Karabaş otunun çok az bilinen müthiş yararları

En bilinen şifalı bitkilerden biri olan lavanta ile aynı aileye mensup karabaş otu, ülkemizde ‘yalancı lavanta’, ‘gargan’ ve ‘keşiş otu’ isimleriyle de bilinmektedir. Osmanlı döneminde koleraya karşı kullanılması için hakkında ferman çıkarılmış, 1. Dünya Savaşı’nda ise mikrop öldürücü olarak kullanılmış olduğu bilinen karabaş otu, günümüzde de pek çok şifalı özelliğinden dolayı tercih ediliyor.

Ülkemizde yoğunlukla Batı Anadolu bölgelerindeki makiliklerde kendiliğinden yetişir. Çeşitli kullanım maksatları ile kültürü ve yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Dünyada ise yaygın olarak Orta Avrupa’da yetiştiği görülür.
Taze çiçeklerden elde edilen uçucu yağın da birçok şifalı özelliği bulunuyor. Anadolu’nun bazı bölgelerinde, özellikle Ege’de, karabaş otu reçeli bile yapılmakta. Haziran ve Temmuz ayında açan çiçekleri taze ya da kurutulmuş olarak kullanılabilir.

İŞTE YARARLARI

Öksürük ve özellikle balgam şikayetinin azaltılmasında oldukça etkilidir.

Harici olarak kullanıldığında ciltteki yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Mide ve bağırsaklardaki gazı azaltır, sindirim sorunlarına bağlı ağrı ve rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirip öksürü de kestiği için, özellikle grip ve benzeri kış hastalıklarına karşı etkilidir.

Kardiyovasküler sağlığı korumaya yardımcı olan karabaş otu, kür şeklinde tüketildiğinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Kanser hastalığına karşı korur, vücuttaki mevcut tümörlerin büyümesini yavaşlatır.

Vücut direncini artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir.

İçeriğindeki etken maddeler sayesinde nikotine duyulan ihtiyacı azaltarak sigarayı bırakmaya yardımcı olur. Sigara tüketiminden kaynaklanan öksürük, göğüs ağrıları ve baş ağrıları gibi şikayetlerin azaltılmasında da etkili.

Vücudu rahatlatıcı özelliği vardır. Özellikle yoğun stresin etkilerini azaltmaya yardımcı olarak rahatlatır, daha iyi uyumaya yardımcı olur ve vücuda zindelik verir. Uzmanlar, karabaş otunun 15 günden fazla kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Aynı zamanda aspirin, antidepresan ve benzeri ilaçlar kullanıyorsanız ya da herhangi bir tedavi altındaysanız, karabaş otu kürü kullanmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır.

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