Karabük Üniversitesi'ndeki AIDS skandalı sonrası nihayet denetimler başladı

Karabük Üniversitesi'nde geçtiğimiz günlerde Afrikalı öğrenciler ile Türk öğrenciler arasında yaşanan cinsel ilişkiler neticesinde şehirde AIDS vakalarının arttığı iddia edilmişti.

Gündeme bomba gibi düşen iddialara ilişkin okul yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama gelmişti. Sosyal medyada ortaya atılan ve yalanlanan iddiaların ardından ise kentte ve okulda yabancı uyruklu öğrencilere yönelik polis denetimlerinin sıklaştığı aktarıldı.

Söz konusu denetimler kameralara böyle yansıdı.