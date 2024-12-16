Karabük’te heyelan: Demir yolu çift taraflı ulaşıma kapandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karabük’te heyelan: Demir yolu çift taraflı ulaşıma kapandı

Karabük- Zonguldak demir yolunun Suçatı Tünelleri mevkiinde heyelan nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı. Gidiş ve geliş istikametinin ulaşıma kapandığı yol için bölgeye ekip sevk edildi.

Karabük-Zonguldak demir yolunun Yenice ilçesi Suçatı Tünelleri mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları kara yolu ile demir yoluna düştü. Her iki yol da ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kara yolu kısa sürede temizlenerek ulaşıma açıldı. Ancak demir yoluna düşen büyük kaya parçaları nedeniyle yük ve yolcu taşımacılığı tamamen durduruldu.

Heyelan sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yamaçtan kayaların tekrar düşme riski göz önünde bulundurularak ekipler, demir yolu hattında temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

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