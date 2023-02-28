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Öğrenci yurdunun inşaatından demir çalarken yakalandılar

Karabük'te öğrenci yurdu inşaatından hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 13:04
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Karabük'te öğrenci yurdunun inşaatından demir çalarken yakalandılar

Öğrenci yurdunun inşaatından demir çalarken yakalandılar
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İHA

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karabük Üniversitesi kampüsündeki Asiye Hatun Öğrenci Yurdunun devam eden inşaatında bulunan demirlerin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından ekiplerin şüphe üzerine durdurmak istedikleri kamyonet dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan aracın sürücüsü E.C.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde bahse konu hırsızlık olayında yanında bulunduklarını beyan ettiği E.Ç., Ş.C.Ç ve D.K isimli şüpheliler ekipler tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden EC.Y. ve S.C.Ç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken D.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

E.Ç. isimli şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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