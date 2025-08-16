Karabük'te safran soğanı toprakla buluştu

Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Gayza köyündeki Safranova sahasında gazetecilere, 50 dekarlık sahadaki 15 dekarlık alana safran ekimi yapıldığını söyledi.

Projenin bitkisel üretimin yanında stratejik önemine dikkati çeken Baskın, "Dolayısıyla bu projemizin ve buna benzer diğer projelerimizin, başta Safranbolu olmak üzere genel olarak ilimizde, başta safran bitkisi olmak üzere diğer bitkilerin üretimine de teşvik ve vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül de safranın ilçenin geleneği haline geldiğini belirterek, orijinal Safranbolu safranını korumak adına 2021 yılında bu projeye başladıklarını belirtti.

Akgül, 2024'te yaklaşık 104 dekar olan safran üretim alanının arttığını anlatarak, "Geçen yıl yaklaşık 45-50 kilogram Safranbolu safranı hasadımız oldu. Safranbolu safranı ilçemiz için büyük önem teşkil ediyor. Bu proje kapsamında bir marka değeri kazandırmaya çalıştık. Safranbolu safranını bir pakete, ambalaja koyduk. Şu an görüyorum ki diğer satıcılarda da küçük basit kavanozlarda satılan Safranbolu safranı, şimdi kontrollü ve tüketicinin ilk kez açacağı ambalajlarda sunumu ve satışı yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akgül, 1 kilogram safranın yaklaşık 450 bin liradan satıldığını sözlerine ekledi.