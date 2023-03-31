Karabük'te patlayan trafo alev alev yandı

İHA'nın haberine göre, Karabük'te patlayan elektrik trafosu yanarak alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken üç mahalle 3 saat elektriksiz kaldı.
100.Yıl Mahallesi'ndeki bir elektrik dağıtım şirketine ait ana trafoda patlama meydana geldi.
Patlama sonrası alev topuna dönen yangın sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken patlayan elektrik trafosu sonrası Yeşil Mahalle, Beşbinevler ve 100. Yıl Mahallesinde 3 saat boyunca elektrik kesintileri yaşandı.
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