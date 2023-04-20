Karabük'te zincirleme kaza! 4 araç hurdaya çıktı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasarlar meydana geldi.

Karabük'te zincirleme kaza! 4 araç hurdaya çıktı

İHA

Kaza, Eskipazar-Karabük kara yolu Burunsuz mevkiinde meydana geldi. E.D. sevk ve idaresindeki otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Daha sonra aynı yönde arkadan seyreden E.Ç. sevk ve idaresindeki otomobil kaza yapan araca çarpmamak için sağa manevra yaptığı esnada S.A. sevk ve idaresindeki otomobille çarpıştı.

E.K. sevk ve idaresindeki otomobilin de kazaya karışan otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada maddi hasar oluşurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Son Haberler
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu? Siyaset
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu?
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı Dünya
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı Spor
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi Magazin
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi
Yasemin Avrupa şampiyonu Spor
Yasemin Avrupa şampiyonu
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı Güncel
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı
Erdoğan açıkladı. Son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam yapılan doğal gaz bir ay ücretsiz olacak Siyaset
Erdoğan açıkladı. Son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam yapılan doğal gaz bir ay ücretsiz olacak