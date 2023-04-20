Karabük'te zincirleme kaza! 4 araç hurdaya çıktı

İHA

Kaza, Eskipazar-Karabük kara yolu Burunsuz mevkiinde meydana geldi. E.D. sevk ve idaresindeki otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Daha sonra aynı yönde arkadan seyreden E.Ç. sevk ve idaresindeki otomobil kaza yapan araca çarpmamak için sağa manevra yaptığı esnada S.A. sevk ve idaresindeki otomobille çarpıştı.

E.K. sevk ve idaresindeki otomobilin de kazaya karışan otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada maddi hasar oluşurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.